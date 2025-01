Πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να εξάγει καινοτόμα προϊόντα

Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, εγχώριων και ιδιαίτερα ξένων, στις ελληνικές εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας (εταιρείες start up, spinoff και scale up) αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η Ελλάδα να εξάγει σημαντικό αριθμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στις μεγάλες διεθνείς αγορές, τόνισε ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της Ernst and Young (ΕΥ) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο Innovation Crete 5.0 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Κρήτη.