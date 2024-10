NBG Pay-Epsilon Net: Έναρξη διάθεσης λύσεων All-in-One & Digital Ταμειακής

Η NBG Pay και ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, για τη διάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο τομέα του acquiring business, με έμφαση στις λύσεις All in One και e-commerce.