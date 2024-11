Η ΕΥ Ελλάδος ανακοίνωσε τη λειτουργία, για δεύτερη χρονιά, του “EY Assurance Future Lab Academy – Junior Auditors”, της ακαδημίας ελεγκτικών υπηρεσιών που δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους πτυχιούχους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, όσες και όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα προσληφθούν από την ΕΥ Ελλάδος ως Assistant Auditors.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή συναφές πεδίο σπουδών, με άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά, καλή γνώση MS Office και τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, εστίαση στη λεπτομέρεια, επικοινωνιακές ικανότητες και εξοικείωση με νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα data analytics και το blockchain, που αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικά εργαλεία στη διεξαγωγή ψηφιακών ελέγχων και στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας από τις ομάδες της EY.

Οι συμμετέχουσες/οντες θα πάρουν μέρος σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αξιολόγησης που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για το ελεγκτικό επάγγελμα και την προσέγγιση της ΕΥ, που την καθιστά κορυφαία εταιρεία στον κλάδο, αλλά και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους γνωστικές δεξιότητες. Θα συμμετάσχουν, επίσης, σε μια ζωντανή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της ΕΥ Ελλάδος, στη διάρκεια της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με έμπειρους επαγγελματίες για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΕΥ, με έργα στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας, του real estate και της φιλοξενίας, της ναυτιλίας, και των τηλεπικοινωνιών.

Οι επιτυχούσες/όντες, θα λάβουν πρόταση εργασίας στην ΕΥ Ελλάδος, ως Assistant Auditors. Πέρα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με έμπειρα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών και να αποκτήσουν ένα ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο που θα τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, μέσω της δια βίου ανάπτυξης και εκπαίδευσης που προσφέρει το παγκόσμιο δίκτυο του οργανισμού της ΕΥ, μεταξύ άλλων, και σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως τα ACCA, ACA και JES. Κυρίως, θα ενταχθούν σε έναν οργανισμό με συμπεριληπτική κουλτούρα και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, με περισσότερους από 2.500 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, και με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, που έχει αναγνωριστεί για το 2024 ως Top Employer, Great Place to Work και Best Workplace for Women Hellas.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες και να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ, μέχρι τις 17 Μαΐου 2024.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου του προγράμματος, το 2023, μέσω του Assurance Future Lab Academy – Junior Auditors, η EY Ελλάδος δίνει και πάλι την ευκαιρία σε νέες και νέους, να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία και να ξεκινήσουν μια ξεχωριστή σταδιοδρομία στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Η ΕΥ είναι αφοσιωμένη στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις, τις κεφαλαιαγορές και την ελληνική οικονομία. Οι επαγγελματίες αυτοί, θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά στο έργο μας, της δημιουργίας ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».

