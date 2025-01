Η Hellenic Financial Planners Association, ανακοίνωσε, τη διοργάνωση του 1ου Forum στην Ελλάδα, ένα σημαντικό και πολυαναμενόμενο forum, με σκοπό την ενημέρωση για το Financial Planning, το ρόλο του Συμβούλου στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και τις προοπτικές της επόμενης μέρας.

Το 1ο Financial Planning Forum θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου & ώρα 10:00, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) κα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Το παρών θα δώσουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές θα τιμήσουν το forum με τη συμμετοχή τους, θα μεταφέρουν την εμπειρία τους και θα δώσουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη φιλοσοφία του το Financial Planning.

Το 1ο Financial Planning Forum, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, για έναν κλάδο που διαγράφει έντονη δυναμική.

Απευθύνεται όχι μόνο στα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Financial Planners (H.F.P.A), αλλά προσκαλεί να συμμετάσχουν επαγγελματίες από τον ασφαλιστικό, επενδυτικό και τραπεζικό χώρο που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη και την ενασχόλησή τους στον νευραλγικό και άκρως ενδιαφέροντα τομέα του Financial Planning.

Ο Financial Planner ή Financi al Advisor, που στα ελληνικά μεταφράζεται σε Σύμβουλο Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, εκπαιδεύεται και πιστοποιείται για να συμβουλεύει & να καθοδηγεί τον πελάτη του για τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών του. Το επάγγελμα του Financial Planner προσδίδει κύρος και κοινωνική καταξίωση, ενώ στις διεθνείς αγορές, οι financial planners κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις της επαγγελματικής πυραμίδας.

Η Hellenic Financial Planners Association (H.F.P.A)

Η Ένωση των Ελλήνων Financial Planners – H .F.P.A, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 από μια ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων με κοινό όραμα την ανέλιξη του επαγγέλματός τους στην υψηλότερη βαθμίδα της ασφαλιστικής βιομηχανίας & την καθιέρωση του θεσμού του financial planning στην Ελλάδα. Στόχος της Ένωσης ήταν η δημιουργία ενός οργανισμού με μέλη – πιστοποιημένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και γνώσεις υψηλού επιπέδου.

Τα μέλη της H.F.P.A., μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης, που εξασφαλίστηκε από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών – Ε.Ι.Α.Σ., στρατηγικό εταίρο της H.F.P.A., τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Eficert και την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιά – Πα.Πει., ως εκπαιδευτικού βραχίονα.

