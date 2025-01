Η Deloitte, σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία KBVL Law Firm, σχεδίασε και πραγματοποίησε το AI Act Exclusive Lab, μια συνάντηση εργασίας με C-level στελέχη επιχειρήσεων, με στόχο να αναλύσει τις αλλαγές και τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και το ΑΙ Act - η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη - στον τρόπο εργασίας, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής των νέων νομικών και τεχνικών απαιτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το AI Act έγινε επίσημα Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - (ΕΕ) 2024/1689 - στις 12 Ιουλίου 2024, γεγονόςπου επιφέρει μια σειρά από αλλαγές, απαιτώντας συγκεκριμένες προσαρμογές από την επιχειρηματική κοινότητα. Ιδίως, η νέα νομοθεσία επιβάλλει υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε «παρόχους», «εισαγωγείς», « διανομείς» αλλά και «χρήστες» συστημάτων ΑΙ και ηπροθεσμία για συμμόρφωση θα είναι σταδιακή, κυρίως με βάση το είδος του συστήματος που χρησιμοποιείται.

Στη διάρκεια του AI Act Exclusive Lab επισημάνθ ηκε η ταραχώδης πορεία υιοθέτη σης του AI Act, μέσα σε μια έντονη χρονιά διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, πριν λάβει τη σημερινή, τελική του μορφή. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2023 δεν υπήρχε κάποια ειδικότερη πρόβλεψη για τα συστήματα «General Purpose AI» , τα οποία σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στο λεγόμενο Generative AI. Αντιθέτως, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει πλέον πολλές ειδικές υποχρεώσεις για τους παρόχους των συστημάτων αυτών, όπως τεκμηρίωση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για να «εκπαιδευτεί» το σύστημα, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, αυξημένη ασφάλεια κ.λπ.

Στο πλαίσιο του AI Act Exclusive Lab, εκπρόσωποι της αγοράς εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι υπάρχουσες εταιρικές δομές και καλές πρακτικές compliance, data gov ernance και data protection θα βοηθήσουν σημαντικά, ώστε η συμμόρφωση με το AI Act να μην ξεκινήσει «από το μηδέν».

Οι παράγοντες της αγοράς διαβλέπουν επίσης την αναγκαιότητα σύστασης ειδικών επιτροπών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Boards) εντός των οργανισμών, με πολυσυλλεκτική σύνθεση, για τον καλύτερο συντονισμό και επίβλεψη της υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας.

Στη συζήτηση κατά την εκδήλωση συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ασφαλή χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με το AI Act. Δικός μας ρόλος είναι να βλέπουμε στην πράξη πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει πραγματικά την καθημερινότητα των πολιτών, σεβόμενοι όμως τα προσωπικά δεδομένα και τις αυστηρές προδιαγραφές κάθε πληροφοριακού συστήματος. Συγχαίρω την Deloitte για τη διοργάνωση τέτοιων παραγωγικών διαλόγων που δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μεταξύ της ιδιωτικής αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης».

Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner & Consulting Leader στην Deloitte Ελλάδος, σχολίασε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πραγματικότητα και τα οφέλη της στην ανάπτυξη και την πρόοδο είναι ήδη εδώ. Το ζητούμενο, και μέσα από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, είναι η αξιοπιστία της και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθικών αρχών. Το να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους από νωρίς είναι ο ασφαλέστερος δρόμος».

Ο Στάθης Μπακάλης, Partner και Head of Tax Controversy and TaxLitigat ion στην KBVL Law Firm (Member of Deloitte Legal Network),σημείωσε σχετικά: «Είχαμε τη χαρά να ανταλλάξουμε γόνιμες απόψεις για το νέο κανονιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και με στελέχη της κυβέρνησης. Στην KBVL είμαστε σταθερά πρωτοπόροι στις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας στους οργανισμούς την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης, τις οποίες δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη».

Να σημειωθεί ότι τα εργαστήρια της Deloitte γύρω από το ΑΙ (AI ExclusiveLabs) έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη γέννηση ιδεών, να εξερευνήσουν εφαρμογές που δημιουργούν αξία για τους οργανισμούς και να θέσουν τις επιχειρήσεις σε τροχιά αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας.

