Συνεργασία Grant Thornton με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ACCA

H Grant Thornton, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), προχωρά στη σύναψη τριμερούς συνεργασίας, η οποία ονομάζεται “Ignite Your Career” και αφορά στην παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η υπογραφή της τριμερούς συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, την κα. Caitriona Allis, Head of Europe – ACCA, και τον Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.