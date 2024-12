Μια ιδιαίτερα σημαντική αλλά και τιμητική θέση, αυτή της European Chairwoman του δικτύου της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων ανέλαβε η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece.

Πρόκειται για μια διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη φορά που στέλεχος από την Ελλάδα λαμβάνει αυτή τη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη φορά που τη θέση της European Chair αναλαμβάνει γυναίκα, αντανακλώντας τη δέσμευση του παγκόσμιου δικτύου για συμπεριληπτικότητα και παροχή ίσων ευκαιριών.

Επιπλέον, η ανάδειξη αυτή υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της Ελλάδας και τη δυναμική της ομάδας της RSM Greece συνολικά, καθώς είναι η πρώτη φορά που την εν λόγω θέση αναλαμβάνει στέλεχος χώρας-μέλους μιας μικρότερης οικονομικής κλίμακας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή των στελεχών της RSM Greece στο παγκόσμιο δίκτυο της RSM, καθώς ξεχωρίζουν για την εξειδίκευση και τη συμβολή τους σε διεθνές πλαίσιο.

Ως European Chair, η Έλενα Στυλιανού εκπροσωπεί όλους τους Managing Partners της RSM στην Ευρώπη. Επιπλέον ηγείται του European Leadership Team, συμμετέχει σε στρατηγικές αποφάσεις και συνεργάζεται απευθείας με τον European Regional Director, τον Global CEO καθώς και το Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο της RSM. Παράλληλα, διατηρεί το ρόλο της ως Managing Partner της RSM Ελλάδος.

Σε συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων της ως Chair of Europe η κυρία Έλενα Στυλιανού δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να αναλαμβάνω μια θέση τόσο υψηλού κύρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το δίκτυο της RSM. Ακόμη περισσότερο με τιμά η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι συνάδελφοι μου, Managing Partners της Ευρώπης, επιλέγοντάς με για αυτόν τον σημαντικό ρόλο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της δυναμικής παρουσίας της RSM Greece και της διοικητικής της ομάδας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 34 χρόνια της λειτουργίας της Εταιρίας στην Ελλάδα. Στόχος μου είναι να συμβάλλω στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής της RSM για το 2030, ενισχύοντας την παγκόσμια ομάδα μας και τις καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας που παρέχουμε, κάνοντας πάντα πράξη το σκοπό μας, “Instilling Confidence in a World of Change”.

Η Έλενα Στυλιανού έχει επιλεχθεί και συμμετέχει ως μέλος του European Leadership Τeam τα τελευταία έξι χρόνια, αποκτώντας εκτενή γνώση της στρατηγικής του δικτύου της RSM και συμμετέχοντας ενεργά στις στρατηγικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί το δίκτυο της RSM σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη παροχή ποιοτικών και καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών.

Η ανάδειξη της κυρίας Στυλιανού στη νέα της θέση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του RSM European Conference το οποίο και έλαβε χώρα στο Όσλο της Νορβηγίας με συμμετοχή υψηλόβαθμων καταξιωμένων στελεχών του Δικτύου της RSM, των μελών του Παγκόσμιου Διοικητικό Συμβουλίου και των Managing Partners από 65 χώρες.

