Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι , και δυνάμει της από 6.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο κ. Μπαλέζος Σπύρος του Παναγιώτη ορίστηκε ως Διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικών της Εταιρίας. Η κα Τσαχάκη Μαρία θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα της ως Διευθύντρια Λογιστηρίου και Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια.

Ο κ. Σπύρος Μπαλέζος γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Harvard Extension School με ειδίκευση στο Corporate Finance, κάτοχος M.B.A. από το Southern New Hampshire University στις Η.Π.Α. και κάτοχος B.Sc. στο Marketing από το American College of Greece (Deree).Από το 1994, εργάζεται στον κλάδο των πετρελαιοειδών, κατέχοντας διάφορες επιτελικές θέσεις στις εταιρείες AVIN OIL Α.Ε., ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., και CORAL A.Ε. του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών σε εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coral Α.Ε. την περίοδο 2010-2019. Από το 2019 έως το 2023, διετέλεσε Group Chief Financial Officer της Coral για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο. Το 2024, εντάχθηκε στον Όμιλο ΕΛΙΝ.

