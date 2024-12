Ο Richard Bateson είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Intralot στις ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της την Πέμπτη (19/12).

Η ανακοίνωσή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ:

«Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Richard Bateson ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της 100% θυγατρικής της INTRALOT, Inc. στις ΗΠΑ και εκλέχθηκε μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής. Ο κ. Bateson θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ο οποίος παραμένει Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, Inc. Ο κ. Bateson διετέλεσε Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της INTRALOT, Inc. από το 2023, ενώ διαθέτει μακρά εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια και ανώτερες εκτελεστικές θέσεις σε B2C και B2B τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Cardiff. Επίσης, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Ξανθός αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου του Ομίλου από 1 η Ιανουαρίου 2025, σε αντικατάσταση του κ. Βασίλειου Βασδάρη που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Ο κ. Ξανθός εργάζεται στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E. από το 2021 ως Διευθυντής Ενοποίησης Οικονομικών Καταστάσεων και έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Ορκωτός Λογιστής σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και κατέχει όλες τις απαραίτητες από το νόμο πιστοποιήσεις λογιστή Α τάξης».

