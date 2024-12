Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024 στην αίθουσα ‘’ ΕΡΜΗΣ’’ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), το εν θέματι Διεθνές Συνέδριο και η Τελετή Βράβευσης του 8ου ετήσιου διαγωνισμού Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας » 2024, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της ΟΦΑΕ, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) και της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, που διοργάνωσε ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (KΕΕΕ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων με χορηγούς των Βραβείων και της εκδήλωσης το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), τις εταιρείες PLANET, Truck & Cargo Insurance Ι Σαμολαδάς και Σκλαβενίτης και Χορηγούς επικοινωνίας το Logistics & Management, Metaforespress.gr, το STAR κεντρικής Ελλάδος, το Supply Chain & Logistics και το T-PRESS.

Το Συνέδριο ανέδειξε το πρόβλημα, τις σχετικές εμπειρίες, αναμενόμενες επιπτώσεις και προκλήσεις σε μια συστηματική προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έλληνες και ξένοι ομιλητές περιέγραψαν τις επιπτώσεις που προκαλούν οι μεταφορές στο περιβάλλον και τι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να περιοριστεί το ανθρακικό αποτύπωμά τους και να συγκλίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Παράλληλα επεσήμαναν του κινδύνους που ελλοχεύει μία απόλυτη εφαρμογή της Συμφωνίας που δεν θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της αγοράς μεταφορών στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας και που θα απαιτήσει ένα ανασχεδιασμό τους – Reengineering - όλων τω ειδών μεταφοράς, αλλά ιδιαίτερα των Οδικών Μεταφορών σε συνδυασμό με την κατεπείγουσα ανάγκη ανανέωσης του στόλου των ΦΔΧ με παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, κλάδος που χρειάζεται στήριξη, αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κος Οικονόμου Βασίλειος, Υφυπουργός Μεταφορών, η κα Περσεφόνη Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Μεταφορών, ο Δρ. Παναγιώτης Ψαράκος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ και ο κος Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος ΕΕΣΥΜ.

Κύριοι ομιλητές του Συνεδρίου στο πρώτο πάνελ με έμφαση στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή προσέγγιση του θέματος από πλευράς Ναυτιλίας, Οδικών και Συνδυασμένων Μεταφορών που συντόνισε ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Ελευσίνας, Υποναύαρχος ΛΣ (εα), Γενικός Γραμματέας ΕΕΣΥΜ, ήταν ο κ. Michel Savy Καθηγητής, Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics, Paris East-Créteil University, Διευθυντής Παρατηρητηρίου Πολιτικών και Στρατηγικών Μεταφορών της Ευρώπης (OPSTE), ο κ. Ανδρέας Λαγουρός Σύμβουλος Ναυτιλιακών Θεμάτων της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Ελλάδας (ΕΕΝΜΑ), ο κ. Ted Zotos, Υπεύθυνος Έρευνας και Καινοτομίας της International Road Transport Union (IRU), o κ. Ralf-Charley Schultze, Γενικός Διευθυντής, International Union for Road – Rail Combined Transport (UIRR) και ο κ. Onno Hoffmeinster, Επικεφαλής Statistics Production Unit, UN TRADE and Development (UNCTAD). Ενώ στο δεύτερο πάνελ με έμφαση στην προσέγγιση του θέματος από την Ελληνική πλευρά, που συντόνισε ο κ. Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, Senior Manager PLANET Sa και Μέλος ΔΣ ΕΕΣΥΜ ήταν ο κ. Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αιγαίου, ο κ. Κωνσταντίνος Γκιώνας, Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ο κ. Απόστολός Κενανίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ( ΟΦΑΕ ) και Αντιπρόεδρος ΕΕΣΥΜ, ο κ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος ΕΕL, η κα Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Αν. Διευθύντρια Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και Πρόεδρος ITS HELLAS και ο κ. Διονύσιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics.





Τα τρία πρώτα βραβεία του διαγωνισμού που είχε ως θέμα « Συμβολή των μεταφορών, επιβατών και εμπορευμάτων και σχετικών υποδομών τους, στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνία (European Green Deal) με πρώτο ενδιάμεσο στόχο τη μείωση 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 (Fit for 55'), επιπτώσεις και προκλήσεις στην αγορά μεταφορών της χώρας μας » δόθηκαν ως εξής:



Α‘ Βραβείο αξίας 3.000 Ευρώ στην Ελπίδα Μαυροκεφάλου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με χορηγό το ΕΒΕΘ.



Β΄ Βραβείο αξίας 1.500 Ευρώ στους Κωνσταντίνα Μανιφάβα, Γεώργιο Κατσαβό και Παναγιώτα Κακαρνιά, Ομάδα Φοιτητών των Πανεπιστημίων Αιγαίου και



Την Τελετή βράβευσης τίμησε με την παρουσία της η οικογένεια του Δημήτρη Τσαμπούλα, ενώ η σύζυγός του Νάγια Τσαμπούλα χαιρέτησε την εκδήλωση, συνεχάρη τους βραβευθέντες και συμμετείχε στην απονομή των Βραβείων μαζί με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών κ. Ιωάννη Μάτσα, Γενικό Δντή Μεταφορών, κα Ροδάνθη Σφακιανάκη, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Συντονισμού, και τους Δρ. Σεραφείμ Κάπρο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικό Συνεργάτη και Μέλος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τον κ. Δημήτρη Κατσώχη, Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο, Senior Manager PLANET ΑΕ, (τ) Αντιπρόεδρος ΣΕΣ και Μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη, Πρόεδρο Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσπίστηκε το 2016 προς τιμή του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών Επιμελητηρίων, Δημητρίου Τσαμπούλα, για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, στηρίζεται από την ΚΕΕΕ, το ΕΜΠ και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας καθώς και Ελληνικά Επιμελητήρια και φορείς Μέλη και συνεργάτες του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ο δε διαγωνισμός γίνεται σε Πανελλήνια κλίμακα μεταξύ φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

