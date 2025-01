TÜV Austria Ελλάδας: Διακρίθηκε στα «Diamonds of the Greek Economy»

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, ο Όμιλος ολιστικών υπηρεσιών Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης, Τεχνικών και Βιομηχανικών Ελέγχων, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης, Εργαστηριακών Αναλύσεων και Δοκιμών, Τεχνολογικών Λύσεων για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας με λειτουργία state of the art SOC (Security Operations Center), επιβεβαίωσε, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για μία ακόμα φορά τη δυναμική της παρουσία στην εγχώρια αγορά, καθώς διακρίθηκε και φέτος στο θεσμό των «Diamonds of the Greek Economy» στις κατηγορίες DIAMOND 2C, DIAMOND EMPLOYER & DIAMOND INNOVATIVE.