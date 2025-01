Ο Μάνος Εξαρχουλάκος, με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένα αποτελέσματα στον τομέα των πωλήσεων και του marketing, φέρνει τη δική του πρόταση στη συμβουλευτική αγορά μέσω της MEG CONSULTING. Με μια πορεία που περιλαμβάνει κορυφαίες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργεί έναν ισχυρό σύμμαχο για τις εταιρείες που αναζητούν άμεσες, αποτελεσματικές λύσεις για ανάπτυξη και επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Η MEG CONSULTING εξειδικεύεται στη στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές πωλήσεων και marketing, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Παράλληλα, παρέχει τεχνογνωσία στα media και τις δημόσιες σχέσεις (PR), συνδυάζοντας την εμπειρία και την ικανότητα να κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες κάθε πελάτη. Μέσα από στοχευμένες και εξατομικευμένες λύσεις, η MEG CONSULTING αναδεικνύεται ως ο ιδανικός συνεργάτης για εταιρείες που επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην αγορά.

Δήλωση του Μάνου Εξαρχουλάκου, Ιδρυτή της MEG CONSULTING

«Είναι μάταιο να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Η επιτυχία απαιτεί αλλαγή και πίστη στη μεταμόρφωση, ακόμα και όταν αυτή έρχεται αντιμέτωπη με τον εγωισμό ή τις συνήθειες.

Στη MEG CONSULTING, στέκομαι προσωπικά δίπλα σας, με όλη μου την εμπειρία και μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μου. Στόχος μας είναι να αποφασίσουμε από κοινού πώς θα αναβαθμίσουμε αυτά που ήδη λειτουργούν καλά στην επιχείρησή σας και, κυρίως, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή σας.

Όπως λένε και οι Pink Floyd, together we stand – divided we fall. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα».

Η MEG CONSULTING είναι εδώ για να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, με πυξίδα την καινοτομία και τη στρατηγική σκέψη.

