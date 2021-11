Η διεθνής εμπειρία, τα κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα λίγο πριν το 2022, καινοτόμα projects, εργαλεία και τεχνικές στην ατζέντα του Construction Project Management Conference

Το συνέδριο Construction Project Management παρουσιάζει η BOUSSIAS την Τρίτη 23 Νοεμβρίου ενώ τελεί υπό την Aιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ έχει την Τιμητική Υποστήριξη των φορέων: Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών ΕΣΒΥΚ, ASCE Hellenic Section και PMI Greece Chapter.

Μέσα από μία ολοκληρωμένη και πλούσια agenda, περισσότεροι από 25 διακεκριμένοι ομιλητές συμμετέχουν, παρουσιάζουν και συζητούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και τις πλέον πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις για τα εργαλεία, τις τεχνικές το framework και την μεθοδολογία του Construction Project Management.

Στην 1η ενότητα του συνεδρίου θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του κλάδου, κορυφαία στελέχη μεγάλων κατασκευαστικών καθώς επίσης και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από τα αρμόδια Υπουργεία. Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας θα συζητηθούν τα κρίσιμα ζητήματα, η επόμενη ημέρα για το θεσμικό πλαίσιο, οι Πρότυπες Προτάσεις, θέματα για τη διακυβέρνηση, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των έργων αλλά όλα τα νεότερα για τις συμπράξεις και τις συνεργασίες. Επιπλέον θα γίνουν τοποθετήσεις σχετικά με την πράσινη διαχείριση των κατασκευών στο αστικό περιβάλλον, τη μεγιστοποίηση της Αξίας των Έργων κα. Την ενότητα θα ανοίξει με την keynote ομιλία του ο κύριος Σέργιος Λαμπρόπουλος Ομότιμος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΣΒΥΚ με τίτλο «Κρίσιμα ζητήματα».

Η 2η ενότητα συγκεντρώνει το πλήθος των Διεθνών ομιλητών του συνεδρίου αλλά και συμμετοχές διακεκριμένων experts από την ελληνική αγορά. Θα παρουσιαστούν όλα τα νέα δεδομένα για την ψηφιοποίηση του κλάδου των κατασκευών, τα state of art εργαλεία και τεχνικές. Ενδεικτικά, θα γίνουν τοποθετήσεις για τον ρόλο του ΒΙΜ, τα sustainability trends, το Project COGITO κα. Την ενότητα θα ανοίξει με την keynote ομιλία του κ. Δημοσθένης Τουλιάτος, Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ / TH Karlsruhe, τ. Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με θέμα «Construction Project Management in the Digital Transformation Era».

Την 3η ενότητα του συνεδρίου θα ανοίξει με την ομιλία του ο Dr. Elias B. Sayah, President & CEO, Sayah Engineering MENA, Member Board of Direction, American Society of Civil Engineers (ASCE). Η ενότητα είναι αφιερωμένη στο framework και τη μεθοδολογία του Construction Project Management και θα συμμετέχουν ειδήμονες, ακαδημαϊκοί και στελέχη κορυφαίων εταιρειών από την ελληνική και διεθνή αγορά με ομιλίες και παρουσιάσεις όπως ενδεικτικά για τις «Έξυπνες Συμβάσεις», Design και construction management of privately-owned megaprojects, Disciplined Agile Project Management κα

Η παρακολούθηση του συνεδρίου παρέχει μέχρι 8 PDUs, για όσους διατηρούν πιστοποίηση από το Project Management Institute.

H διαδικτυακή συμμετοχή για Στελέχη Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων είναι δωρεάν. Για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές, την agenda του συνεδρίου και τις κρατήσεις θέσεων μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Μεγάλος Χορηγός: HILL International

Χορηγός: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.