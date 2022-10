Intrakat: Λύση σε επίπεδο ΕΕ για το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Intrakat για την Κύπρο και τα έργα ανάπτυξης στη Μεγαλόνησο, παρά τα όποια προβλήματα, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο 18o ετήσιο summit του Economist, με τίτλο “Navigating the Crisis through Mastery and Inclusiveness”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.