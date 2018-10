To 2018 θα είναι θετική χρονιά για τον όμιλο Quest, καθώς τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων και λειτουργικών κερδών - εφόσον δεν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη - εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα όπως αυτά του α΄ εξαμήνου 2018 ενώ οι κεφαλαιακές και λοιπές επενδύσεις θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το φετινό εξάμηνο προερχόμενες κυρίως από αναπτυξιακές επενδύσεις που θα αφορούν στον Κλάδο των Ταχυδρομικών υπηρεσιών και από ενδεχόμενες εξαγορές. Έτσι στο σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι η πορεία του ομίλου θα είναι θετική σε σχέση με το 2017 σε όλες τις βασικές γραμμές των αποτελεσμάτων Πωλήσεων, κερδών και λειτουργικής κερδοφορίας.

More in this category: