Τα έπαθλα του διαγωνισμού ήταν ένα voucher για δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Microsoft Technology Associate, με παγκόσμια αναγνώριση, ένα Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Hackathon (Certification of attendance) και ακουστικά JABRA, τα οποία δόθηκαν και στις τρεις ομάδες.

Το «Let’s Have a Hackathon», που απευθυνόταν τόσο σε έμπειρους προγραμματιστές όσο και σε φοιτητές, πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ σε συνέχεια της στρατηγικής συμφωνίας που έχει υπογράψει το ΑΠΘ με τη Microsoft Hellas, τον Σεπτέμβριο του 2018, με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες ψηφιακής μετάβασης και μετασχηματισμού.

Ξεπέρασαν το αναμενόμενο οι συμμετοχές στον τριήμερο Μαραθώνιο προγραμματισμού με τίτλο «Let’s Have a Hackathon», που διοργάνωσαν για πρώτη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Microsoft Student Partners Community-Student Guru Thessaloniki και τη Microsoft Hellas.

