Έτσι η Bewise ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2018 από έμπειρα στελέχη στο χώρο της Πληροφορικής. Στη χρηματοδότηση και στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι Χρήστος Μάγκος και Γιάννης Σαρρής από την εταιρεία Interunity, ενώ CEO της εταιρείας είναι ο Μενέλαος Μακρυγιάννης. Όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρίας στη χτεσινή επίσημη πρώτη προς τα ΜΜΕ, το προφίλ της εταιρείας συνοψίζεται σε τρείς λέξεις: «ICT services boutique». Παρέχει δηλαδή λύσεις στο φάσμα του ICT, με εμμονή στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην tailor-made λύση για τον πελάτη. Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέχει λύσεις σε 5 βασικά πεδία: Collaboration | Business Software | Cybersecurity | Cloud & IT Infrastructure | Managed Services

More in this category: