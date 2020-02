Στην Ελλάδα, το 39% των επιστημόνων και μηχανικών είναι γυναίκες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στους άνδρες επιστήμονες και μηχανικούς. Οι επιδόσεις της Ελλάδας βρίσκονται σε επίπεδα πολύ κοντινά με αυτά της Γαλλίας και Τσεχίας. Η Ελλάδα, μάλιστα, εμφανίζει καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα πεδία STEM (Science, Technology, Maths) σε σχέση με χώρες, όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γερμανία.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat με αφορμή τη χθεσινή “Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη” - International Day of Women and Girls in Science, που εορτάζεται, παγκοσμίως, την 11η Φεβρουαρίου.

Πανευρωπαϊκά, η συμμετοχή των γυναικών στο επιστημονικό πεδίο είναι ακόμη πιο ανισοβαρής στον μεταποιητικό τομέα, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών δείχνει να έχει μια μεγαλύτερη ισορροπία, όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων. Στη μεταποίηση, των ποσοστό των ανδρών επιστημόνων και μηχανικών ανέρχεται στο 79%, με το υπόλοιπο να ανήκει στις γυναίκες. Στις υπηρεσίες, το 54% των επιστημόνων και μηχανικών είναι άνδρες και το 46% γυναίκες.

Ισότιμα

Οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. εμφανίζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές, όσον αφορά την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στον τομέα των επιστημών. Τα κράτη με τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών σε επαγγελματικά πεδία, σχετικά με την επιστήμη και τη μηχανική, καταγράφονται στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Λετονία και τη Δανία (57% στη Λιθουανία, 52% σε Βουλγαρία και Λετονία και 51% στη Δανία).

Η Πορτογαλία από την πλευρά της διεκδικεί μια πανευρωπαϊκή πρωτιά, αφού γυναίκες και άνδρες εκπροσωπούνται ισότιμα (50%) μεταξύ των επιστημόνων και των μηχανικών.

Αντίθετα, τη χαμηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στα επαγγελματικά πεδία, που σχετίζονται με το STEM, έχουν η Φινλανδία, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία: μόλις 29% στη Φινλανδία, 30% στην Ουγγαρία, 31% σε Λουξεμβούργο και 33% στη Γερμανία.

“Είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα του φύλου, ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια να εισέρχονται με ίσους όρους και προϋποθέσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Η Ε.Ε. εδραιώνει την προσέγγισή της σε αυτόν τον τομέα, μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.