Edge in a Box: Νέα λύση στους επαγγελματίες πληροφορικής

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσιάζει το «Edge in a Box» σε συνεργασία με τους Alliance Partners StorMagic και Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Η νέα λύση, που διατίθεται παγκοσμίως, αξιοποιεί το 6U Wall Mount EcoStruxure Micro Data Center™ της Schneider Electric, το λογισμικό StorMagic SvSAN και τους servers HPE ProLiant, για την παροχή απλοποιημένων, προ-ενσωματωμένων και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής, ειδικά σχεδιασμένα για edge computing περιβάλλοντα.

Η λύση πληροί τις IT απαιτήσεις οποιουδήποτε site με περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Το «Edge in a Box» μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο για επιπλέον εξοικονόμηση χώρου, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως με την βοήθεια του κατάλληλου συνεργάτη από το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας. Από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων, έως δημόσια κτίρια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικά εργαστήρια, το «Edge in a Box» συνδυάζει την ασφαλή συνδεσιμότητα με εξαιρετικά χαμηλό latency connectivity, με servers στις εγκαταστάσεις και αποθήκευση δεδομένων στο edge.

Συγκεκριμένα, ενσωματώνει το λογισμικό StorMagic SvSAN, δύο servers HPE ProLiant, δυνατότητα επιλογής μεταξύ VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ή Linux KVM hypervisor, μαζί με APC™ Smart-UPS™ με μπαταρίες ιόντων λιθίου, μονάδα διανομής ισχύος APC (PDU) και HPE Aruba δίκτυα. Το σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για edge εφαρμογές με κορυφαίο χρόνο ομαλής λειτουργίας, ενώ χάρη στα EcoStruxure Micro Data Centers και τους servers HPE ProLiant, το StorMagic ‘Edge in a Box’ προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό επένδυσης με υψηλή απόδοση, μικρό βάρος, καθώς και την υψηλή διαθεσιμότητα edge compute για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους – από ένα έως χιλιάδες σημεία συλλογής δεδομένων.

Μειωμένα CapEx και OpEx μέσω του εκσυγχρονισμού της πληροφορικής

«Οι πελάτες με edge sites αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών προϋπολογισμού, της έλλειψης χώρου και της ελλιπούς ή ανύπαρκτης IT υποστήριξης», δήλωσε ο David Terry, Vice President, IT Channels, της Schneider Electric, Europe. «Το 6U EcoStruxure Micro Data Center είναι η μικρότερη, πιο ασφαλής και ελαφριά λύση data center στην αγορά, που βοηθά τους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν γρήγορα την IT υποδομή τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη και τη συντήρηση».

Η λύση ‘Edge in a Box’ επιτρέπει στους επαγγελματίες πληροφορικής να:

Ελαχιστοποιούν τον εκτός λειτουργίας χρόνο και τον αντίκτυπο που έχει στις επιχειρήσεις

Μειώνουν την πολυπλοκότητα των εργασιών, των δοκιμών και της ανάθεσης

Απλοποιούν τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό του συστήματος

Ελαχιστοποιούν την πολυπλοκότητα παραγγελιών και τους χρόνους παράδοσης για γρήγορη εγκατάσταση

«Οι IT ομάδες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται γρήγορα στις ανάγκες της επιχείρησης – συνυπολογίζοντας την απλότητα, το χαμηλό κόστος και το χρόνο λειτουργίας, ώστε οι κρίσιμες για την επιχείρηση εφαρμογές να ‘τρέχουν’ πάντα», δήλωσε ο Bruce Kornfeld, Chief Marketing and Product Officer, της StorMagic. «Συνδυάζοντας το StorMagic SvSAN με τις λύσεις της APC by Schneider Electric και τους HPE servers, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών για την προσαρμογή, τη δημιουργία και την ανάπτυξη ‘Edge in a Box’ λύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις προϋπολογισμού και χώρου».

«Στην HPE, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τις τεχνολογίες και τους πόρους για να επιταχύνουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους στην αγορά. Μέσω του Προγράμματος HPE Technology Partner, οι συνεργάτες μας μπορούν να επικυρώσουν αποτελεσματικά τις καινοτόμες λύσεις τους με μια σειρά από compute λύσεις αποθήκευσης και δικτύωσης. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει servers HPE ProLiant, οι οποίοι είναι υψηλής απόδοσης, ασφαλείς και ευέλικτοι, μπορούν να τροφοδοτήσουν διαφόρων ειδών εργασίες, αλλά και να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο David Stone, Vice President, Worldwide Ecosystem Sales Leader. «Ενσωματώνοντας τους servers HPE ProLiant με προηγμένες τεχνολογίες της Schneider Electric, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε την edge in a box λύση. Μαζί διευκολύνουμε τους πελάτες να αναπτύξουν και να διαχειριστούν edge computing λύσεις επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στη δημιουργία νέων εμπειριών από δεδομένα που βασίζονται στο edge».

Κοινές λύσεις για Συνεργάτες

Το από κοινού σύστημα είναι γρήγορο και εύκολο να αναπτυχθεί και μπορεί να συμπεριλάβει τη βραβευμένη και προηγμένη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (DCIM) EcoStruxure IT™ της Schneider Electric. Με δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και άμεση εξυπηρέτηση, η απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του EcoStruxure IT επιτρέπει στους πελάτες να συνεργάζονται με Managed Service Providers (MSPs), παρόχους λύσεων πληροφορικής και Value Added Resellers (VARs) για να αυξήσουν επιτόπου τον χρόνο λειτουργίας και να μειώσουν το κόστος της συντήρησης.

Το EcoStruxure IT προσφέρει μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών για τελικούς χρήστες και συνεργάτες. Το ανοιχτό API παρέχει πλήρη ενσωμάτωση με πλατφόρμες διαχείρισης τρίτων, αυξάνοντας την αντοχή σε πολλές τοποθεσίες αιχμής, χωρίς την ανάγκη τοπικής υποστήριξης πληροφορικής. Οι πελάτες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το EcoStruxure Asset Advisor και το εξειδικευμένο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της Schneider Electric, για 24ωρη παρακολούθηση και υποστήριξη αντιμετώπισης προβλημάτων, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το 6U Wall Mount ‘Edge in a Box’ είναι άμεσα διαθέσιμο παγκοσμίως. Οι τιμές και οι εκπτώσεις διατίθενται, επίσης, μέσω του δικτύου συνεργατών της StorMagic και APC by Schneider Electric. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.