Schneider Electric: Συνεργασία με IT διανομείς για υπηρεσίες Managed Power

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με IT distributors από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία για την παροχή μιας managed services προσφοράς για IT channel partners. Διαθέσιμο μέσω της ALSO, της Ingram Micro και TechData, το Managed Power συνδυάζει τα έξυπνα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος της APC™ by Schneider Electric με τις βραβευμένες υπηρεσίες Monitoring & Dispatch, βοηθώντας τους συνεργάτες να δημιουργήσουν τη δική τους “as a Service” προσφορά.