Διπλή βράβευση της Space Hellas από τη Dell Technologies

Με τη διάκριση «Partner of the Year» για τέταρτη φορά, αλλά και «Εxcellence in Customer Experience», βραβεύτηκε η Space Hellas στην ετήσια εκδήλωση «Dell Technologies Partner Awards 2022», που διοργάνωσε η εταιρεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η τελετή διεξήχθη σε μια ξεχωριστή βραδιά παρουσία των συνεργατών της Dell Technologies, στις 07 Ιουλίου.