Εντυπωσιακή αύξηση πέτυχε η Epsilon Net στο σύνολο των οικονομικών της μεγεθών κατά το α’ εξάμηνο του 2022. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός του ομίλου υλοποιείται με συνέπεια, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση πωλήσεων κατά 72,5%. Ανάλογη αύξηση, άνω του 70%, σημειώθηκε σε επίπεδο EBITDA και καθαρής κερδοφορίας προ φόρων.

Πέρα όμως από το παρόν, «λαμπρό» δείχνει και το μέλλον της Epsilon Net. Κι αυτό διότι η γενικότερη διάρθρωση της λογιστικής κατάστασης δημιουργεί αισιοδοξία. Η ρευστότητα είναι υψηλή με ταμειακά διαθέσιμα 23,8 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε μόλις 2,1 εκατ. ευρώ.

Αυτό επιτρέπει στην εισηγμένη να προχωρήσει σε νέες εξαγορές και κινήσεις επέκτασης που θα της δώσουν περαιτέρω ώθηση στα μεγέθη. Επιπλέον, με βάση την συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι α) η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, β) τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα και γ) η υψηλή ρευστότητα θα επιταχύνουν την δυναμική του και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς για την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τη στρατηγική του ομίλου της Epsilon Net, αφορά τόσο το επίπεδο της επιχειρησιακής ανάπτυξης και επέκτασης όσο και στην ανάπτυξη-παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών.

Ειδικότερα οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται με στοχευμένες δράσεις είναι οι κάτωθι:

- Ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού μοντέλου διοίκησης και η περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και του ομίλου, με στόχο την οργανική ανάπτυξη και τη δυνατότητα υποστήριξης των απαιτήσεων του αυξανόμενου πελατολογίου του ομίλου.

- Επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω τεχνολογικών συνεργασιών αξιοποίησης της πλατφόρμας PYLON (ISV partnership agreement).

- Επέκταση του μεριδίου της αγοράς στην κατηγορία των λογιστικών γραφείων και φοροτεχνικών μέσω της σταθερής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, ενημέρωσης και καινοτομικών λύσεων.

- Ανάπτυξη των πωλήσεων στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και των συστημάτων μισθοδοσίας με την επέκταση των λύσεων σε εξειδικευμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αντικείμενα της παρακολούθησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού.

- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», οι οποίες διασυνδέονται αυτόματα τόσα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας όσο και με τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του ομίλου (HRMS & PAYROLL) για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

- Ανάπτυξη των πωλήσεων σε επιχειρήσεις με ανάγκες νέων συστημάτων επιχειρησιακού λογισμικού, τα οποία περιλαμβάνουν:

α) Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

β) Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

γ) Εμπορολογιστικές Εφαρμογές

- Ολοκληρωμένη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών των «πολύ μικρών» και «μικρών» και «ατομικών» επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς οι οποίες λόγω του νέου πλαισίου «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που έχει προετοιμάσει η ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), θα προχωρήσουν και αυτές στην ψηφιοποίηση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων.

- Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών του δυναμικού τομέα του Hospitality, με την παροχή ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που περιλαμβάνει : ERP, Συστήματα PMS για Ξενοδοχεία, Cloud PMS για μικρά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, συστήματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Συστήματα διαχείρισης και αποδοχής κρατήσεων (Channel Manager & Booking Engine), λύσεις HRMS για τουριστικές μονάδες.

- Αξιοποίηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου εξασφαλίζοντας all in one solution λύσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους καθώς και σε κάθετες, εξειδικευμένες αγορές.

- Ενίσχυση των προγραμμάτων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τις δύο επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου:

• Epsilon Training (προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης σε συνεργασία με τον ΑΙΑ και το ΕΚΠΑ)

• Epsilon College (μεταπτυχιακά & προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με το University of Northampton στους τομείς της Πληροφορικής, της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας)

- Ενίσχυση της συνεργασίας με εναλλακτικά κανάλια διάθεσης των προϊόντων στην ελληνική αγορά.

- Αξιοποίηση της υβριδικής τεχνολογίας της πλατφόρμας PYLON και την επέκταση σε σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές στον τομέα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinΤech).

- Διατήρηση επαρκούς ρευστότητας διευρύνοντας εμπορικές συνεργασίες και εκμεταλλευόμενος το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει ο όμιλος στον κλάδο.

- Συνεχής αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του ομίλου σε συνδυασμό με τα κοστολογικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από τη μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του ομίλου.

Αριστοτέλης Παππάς