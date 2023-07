Οι δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον την τρίτη σημαντικότερη προτεραιότητα στις στρατηγικές εκπαίδευσης των εταιρειών παγκοσμίως, μαζί με την αναλυτική και δημιουργική σκέψη. Η Microsoft, ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη και αναγνωρίζοντας τις προοπτικές και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το ΑΙ στην ενδυνάμωση των εργαζομένων σε όλον τον κόσμο, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία AI Skills.

Με στόχο να βοηθήσει το ευρύτερο κοινό να αξιοποιήσει τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας περιλαμβάνει τη δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση «Professional Certificate on Generative AI» σε πέντε ολοκληρωμένα προγράμματα και κατευθύνσεις που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το LinkedIn και διατίθενται μέσω της πλατφόρμας:

1. What Is Generative AI?

2. Generative AI: The Evolution of Thoughtful Online Search

3. Streamlining Your Work with Microsoft Bing Chat

4. Ethics in the Age of Generative AI

5. Introduction to Artificial Intelligence

Συμμετέχοντας στα παραπάνω προγράμματα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και να διδαχθούν πιο συγκεκριμένα γύρω από τη λειτουργικότητα της generative AI.

Από την ευρύτερη εξοικείωση με τα πιο χρήσιμα εργαλεία ΑΙ, την εκπαίδευση στις διαφορές μεταξύ των search engines και των reasoning engines για τη δημιουργία μελετημένων στρατηγικών αναζήτησης, ως την εκμάθηση χρήσης του Microsoft Bing Chat με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας, η πιστοποίηση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Microsoft να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιστοποίηση είναι ήδη διαθέσιμη στα αγγλικά και θα διατίθεται δωρεάν έως το 2025, ενώ όπως όλες οι πιστοποιήσεις της Microsoft, αναγνωρίζεται κατά τη μοριοδότηση σε προκηρύξεις του δημοσίου τομέα.

Μάθετε περισσότερα για τη δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση της Microsoft σε Generative AI δεξιότητες στο Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn και ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προσφερόμενα προγράμματα.

