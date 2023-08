Ηχηρό είναι το παρών που δίνει η πληροφορική στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς άλλη μία εταιρεία του κλάδου (η 11η συνολικά) αποτελεί πλέον μέλος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. (ΕΝ.Α. PLUS). Ο λόγος για την θεσσαλονικιώτικη Dotsoft, οι μετοχές της οποίας από σήμερα (16/8) θα βρίσκονται στη σύνθεση του δείκτη τιμών της ΕΝ.Α. PLUS, με συντελεστή στάθμισης 100%.

Το «ταξίδι» της εισαγωγής ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της εταιρείας στην ΕΝ.Α. PLUS. Στις 10 του μήνα άρχισε η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Dotsoft, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστης, στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς, σηματοδοτώντας το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι €3,85 ανά μετοχή, ενώ σύμβουλος για την ένταξη στην ΕΝ.Α. PLUS είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 312.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Dotsoft αποτελείται από τον κ. Αναστάσιο Μάνο (πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος), τον κ. Αλέξανδρο Γούσιο (αναπληρωτής προέδρου - αντιπρόεδρος ΔΣ), τον κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου (μέλος ΔΣ), την κα. Αγγελική Σαμαρά (μέλος ΔΣ) και την κα. Ευαγγελία Δουλκιάρογλου (μέλος ΔΣ). Βασικός μέτοχος με ποσοστό 53,1% είναι ο κ. Αναστάσιος Μάνος, ενώ ακολουθούν οι κ.κ. Τζιάνο Τζουζέπε με 15,83%, Ιωάννης Χατζηκώστας με 9,4% και Σταύρος Στραβοπόδης με 5%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το 2022 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πιο συγκεκριμένα ανήλθε σε 3.843.353 ευρώ έναντι 3.684.749 ευρώ. Τα μικτά κέρδη κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 1.450.240,55 ευρώ (2021: 1.286.069,11 ευρώ) πραγματοποιώντας αντίστοιχα περιθώριο μικτού κέρδους 38% (2021: 35%). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) περιλαμβανομένων των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων ανήλθαν σε 1.127.478 ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με τα αντίστοιχα 920.525 ευρώ της χρήσης 2021 ως απόρροια της αύξησης του κύκλου εργασιών και του συγκρατημένου κόστους στη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 729.009 ευρώ έναντι κερδών 635.961 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 15%.

Κύριος στόχος της Dotsoft αποτελεί η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και ειδικότερα στις υπηρεσίες και τις ολοκληρωμένες λύσεις που θα παρέχονται μέσω των νέων καναλιών διάχυσης του διαδικτύου. Ειδικότερα, η εταιρεία εστιάζεται στην εδραίωση ενός ισχυρού ονόματος στην ελληνική αγορά που αφορά την αξιοποίηση των νέων καναλιών διάδοσης του διαδικτύου. Προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις στην ελληνική και διεθνή αγορά:

- e-business

- e-government & mobile government

- digi-culture

- e-tourism

- Smart and Sustainable cities

Ποια είναι η Dotsoft

Η Dotsoft είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού και εφαρμογών, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που, μεταξύ άλλων, καλύπτουν ανάγκες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, ιδιωτικών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων, καθώς και λοιπών φορέων ξένων κρατών. Πρόκειται για μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2000.

Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σύνθετων μηχανογραφικών διαδικτυακών εφαρμογών που σχετίζονται με τη λήψη, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες και ετερογενή συστήματα για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής και ανθρώπινο δυναμικό που είναι σε θέση να δημιουργήσουν καινοτόμες εφαρμογές που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ομοειδών πελατών.

Αναλαμβάνει έργα ή/και την παροχή υπηρεσιών έναντι δημόσιων (εθνικών) και ευρωπαϊκών οργανισμών και λοιπών φορέων, είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, είτε μέσω απευθείας ανάθεσης (σε έργα οι όροι των οποίων επιτρέπουν την απευθείας ανάθεση από τον αντίστοιχο οργανισμό, με βάση την εφαρμοζόμενη, κάθε φορά, νομοθεσία). Περαιτέρω, αναπτύσσει πελατεία και αναλαμβάνει έργα ή/και την παροχή υπηρεσιών συμβαλλόμενη με πελατεία του ιδιωτικού τομέα, υποβάλλοντας προσφορές είτε κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου πελάτη, είτε στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από διάφορους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο μέσος όρος διάρκειας των συμβάσεων έργου που κατά τον τρέχοντα χρόνο έχει αναλάβει η Dotsoft κυμαίνεται μεταξύ 6-12 μηνών.

Τα τελευταία χρόνια, έχει επενδύσει στις Cloud τεχνολογίες, ενώ σε αρκετά προϊόντα της έχει ενσωματώσει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κυρίως για αλγορίθμους πρόβλεψης καταστάσεων και δημιουργίας προτύπων. Τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και έχει αναπτύξει η Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

▪ SmartisCity Platform - Smart City Platform (Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογών έξυπνης πόλης για δημόσιους οργανισμούς)

▪ Easyparking - Smart Parking (Λογισμικό διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης για δημοτική αστυνομία και ανοικτούς χώρους στάθμευσης)

▪ Easybin – Smart Waste (Λογισμικό διαχείρισης αποκομιδής απορριμμάτων και ζυγίσεων)

▪ Fleeto - Smart Mobility (Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και γραφείο κίνησης)

▪ Ianos Energy – Smart Energy (Λογισμικό διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων οδοφωτισμού και δημόσιων κτιρίων

Προμηθεύεται από την Incinity s.r.o. λογισμικό διαχείρισης δεδομένων αισθητήρων και από την εταιρεία Modus ΑΕ λογισμικό ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης εγγράφων και διαχείριση επιχειρησιακών ροών για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σχεδιάζει την ανάπτυξη τριών νέων προϊόντων με τη μορφή του SaaS που αφορούν:

α) πλατφόρμα απομακρυσμένης επιχειρησιακής λειτουργίας εφαρμογών έξυπνων πόλεων για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

β) πλατφόρμα αξιοποίησης των δεδομένων από αισθητήρες που συλλέγονται σήμερα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από την υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων, και

γ) πλατφόρμα διασύνδεσης εφαρμογών και δεδομένων από αισθητήρες με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη των αναγκών και της ζήτησης.

Το πελατολόγιο της Dotsoft περιλαμβάνει πάνω από 125 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 20 ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη έργα έξυπνων πόλεων σε παραγωγική λειτουργία και έχει διασυνδέσει την πλατφόρμα της με την εμπορική ονομασία SmartisCity (www.smartiscity.gr) με πάνω από 25 διαφορετικούς κατασκευαστές αισθητήρων από την ΕΕ και την Ελλάδα. Επιπλέον, έχει ιδρύσει το πρώτο κέντρο λειτουργίας συστημάτων έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την e-Trikala AE στον Κόμβο Καινοτομίας GiseMi.

Επιπροσθέτως, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό πελατολόγιο από διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητες ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα, παρέχοντάς τους ποικίλες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Council of Europe (CoE), European Space Agency (ESA), European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), European Union Agency for Asylum (EUAA), European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) και Malta Financial Services Authority (MFSA).

Αριστοτέλης Παππάς

