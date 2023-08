Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στο αιώνιο gaming δίλημμα. Gaming Desktop ή Gaming Laptop;

Στον υπέροχο κόσμο του gaming τίθεται πάντα σε διάφορες περιστάσεις είτε μεταξύ της gaming κοινότητας είτε γενικότερα, ένα από τα πιο δύσκολα προς απάντηση ερωτήματα. Gaming Desktop ή Gaming Laptop;

Πρόκειται για μια αέναη μάχη που εδώ και δεκαετίες πυροδοτεί πολύωρες συζητήσεις αλλά και… έντονους καβγάδες! Εάν βρίσκεσαι αντιμέτωπος αυτή τη στιγμή ο ίδιος με το δίλημμα αυτό και σκοπεύεις να επενδύσεις τα χρήματα σου σε gaming desktop ή gaming laptop, τότε είναι ευκαιρία να εξετάσουμε ένα προς ένα τα πλεονεκτήματα της κάθε πλευράς. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και αντικειμενική προσέγγιση σε κάθε βήμα, καθώς ναι μεν μπορείς να ρωτήσεις και τους gamers αλλά το πιο πιθανό είναι να συναντήσεις φανατικούς υποστηρικτές της κάθε πλευράς και να μην βγάλεις άκρη στο τέλος της ημέρας. Μην αγχώνεσαι, διαβάζοντας όλα τα παρακάτω, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα λάβεις την απόφασή σου με βάση τις δικές σου ανάγκες και μόνο.

Το πανίσχυρο Desktop

Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης πως όταν μιλάμε για καθαρή ισχύ, δύναμη και απόδοση ένα Gaming PC αποτελεί τον κυρίαρχο του είδους. Εάν στηθεί όπως πρέπει, δηλαδή με το κατάλληλο hardware όπως πανίσχυρο επεξεργαστή, κορυφαία κάρτα μνήμης, άφθονη μνήμη RAM και τρομερή κάρτα γραφικών, τότε μιλάμε πλέον για ένα μεγαθήριο του Gaming.

Ένα επιτραπέζιος υπολογιστής διαθέτει τρομερή προσαρμοστικότητα, εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση αλλά επιτρέπει και μελλοντικές αναβαθμίσεις, επεκτείνοντας κατά πολύ τη διάρκεια ζωής του.

Laptop: ο ηγέτης της φορητότητας

Από την άλλη πλευρά, το gaming on the go έχει τον δικό του πρωταθλητή. Το gaming Laptop. Πέρα από κάθε αμφιβολία, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλους όσοι αναζητούν μια gaming φορητή λύση. Η ζήτηση σε gaming laptops έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια χάρη κυρίως στα νέα πανίσχυρα μοντέλα που βγήκαν στην αγορά. Πρόκειται για μηχανήματα με εντυπωσιακές δυνατότητες που μπορούν υπό συνθήκες να είναι ισχυρότερα από τον desktop αδερφούλη τους. Έτσι, το άλλοτε τεράστιο χάσμα που επικρατούσε μεταξύ των δύο πλευρών, έχει γεφυρωθεί ενώ χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται ακόμη περισσότερο.

Πάμε όμως να δούμε πώς μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα δυο διότι στο τέλος της ημέρας, η απάντηση στο δίλημμα θα εξαρτηθεί από τις ατομικές σου ανάγκες, προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής σου. Δώσε προσοχή και λάβε υπόψη σου όλους τους παρακάτω παράγοντες πριν προβείς στην τελική σου απόφαση.

Σταθερότητα VS Φορητότητα

Η κυριότερη διαφορά των δυο πλευρών, που δεν αποτελεί όμως ούτε μειονέκτημα κατά της μίας αλλά ούτε και πλεονέκτημα υπέρ της άλλης, είναι η σταθερότητα και η φορητότητα. Εάν το gaming lifestyle σου απαιτεί ταξίδια ή γενικά σου αρέσει όπου μετακινείσαι να μπορείς να παίζεις ακόμα και τον πιο απαιτητικό gaming τίτλο, τότε το gaming laptop αναδεικνύεται εδώ ο νικητής. Εάν πάλι, λατρεύεις να κάθεσαι σε ένα οργανωμένο και όμορφο gaming αρχηγείο και να παίζεις στις πιο υψηλές προδιαγραφές ό,τι game επιθυμείς, τότε το gaming desktop είναι χωρίς αμφιβολία ο ηγέτης.

Όπως γνωρίζεις ήδη, μπορείς να μεταφέρεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη το laptop σου και να το χρησιμοποιήσεις. Ακόμα και να μην υπάρχει Wi-Fi διαθέσιμο, μπορείς κάλλιστα να κάνεις hotspot το smartphone σου. Ένα σταθερό όμως PC σου προσφέρει την πιο ισχυρή gaming εμπειρία που θα βιώσεις. Η συμβουλή μας είναι να μη βιαστείς γενικά να απαντήσεις στο ερώτημα σταθερότητα vs φορητότητα. Αντιθέτως, σκέψου αρκετά καλά όχι μόνο τι ψάχνεις αυτήν την περίοδο της ζωής σου αλλά και τι ίσως να χρειαστείς στο μέλλον.

Δυνατότητα αναβάθμισης

Ένας σταθερός υπολογιστής, σε αντίθεση μ’ ένα laptop, σου παρέχουν μια άκρως σημαντική δυνατότητα στον κόσμο του gaming. Την αναβάθμιση. Μπορείς να αλλάξεις hardware όποτε το θελήσεις, επενδύοντας σε νέα στοιχεία που κυκλοφορούν στην αγορά και προσφέρουν ακόμη περισσότερη ισχύ. Βέβαια, μπορείς να αλλάξεις και σ΄ένα gaming laptop ορισμένα στοιχεία, όπως στην καλύτερη των περιπτώσεων τον δίσκο και τη μνήμη. Από την άλλη μεριά, ένα desktop αναβαθμίζεται όπως εσύ θέλεις. Αποτελείται από ξεχωριστά εξαρτήματα τα οποία μπορείς να αντικαταστήσεις με νεότερες εκδόσεις κερδίζοντας μακροπρόθεσμα ακόμη περισσότερη ισχύ και ευημερία.

Και κάπου εδώ έρχονται και δυο ακόμη αρκετά σημαντικές κατηγορίες. Η ισχύς και το κόστος. Η επιλογή που θα σου δώσει την περισσότερη ισχύ στο καλύτερο δυνατό κόστος είναι ακόμη το desktop. Όμως ένα laptop θα σου παρέχει αξιόπιστη ισχύ σε συνδυασμό με την ευελιξία της φορητότητας!

Πριν πάρεις την οποιαδήποτε επιλογή έχε στο νου σου ότι στον κόσμο του gaming, το ταξίδι είναι εξίσου συναρπαστικό με τον προορισμό. Είτε πας στην επιλογή του desktop είτε στου laptop, σε περιμένει κάτι κοινό. Η εκπληκτική εμπειρία του gaming.

