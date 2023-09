Η Prosvasis, κορυφαία εταιρεία λογισμικού και μέλος του Ομίλου SOFTONE, παρουσιάζει το νέο mobile app της cloud εφαρμογής Prosvasis GO, που ανοίγει μια νέα σελίδα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχοντας τους μία απαράμιλλη ψηφιακή εμπειρία μέσα από μια σειρά από νέα ισχυρά χαρακτηριστικά. Το PROSVASIS GO mobile app είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και iOS μέσω των Google Play Store και Apple Store, αντίστοιχα.

Αμεσότητα, ευκολία και ταχύτητα συναλλαγών

Με τo νέο mobile app, που σχεδίασε η Prosvasis, η πολυπλοκότητα και η χρονοτριβή στις συναλλαγές γίνονται παρελθόν. Οι επιχειρήσεις αποκτούν πλήρη έλεγχο των συναλλαγών τους, μέσα από μια οθόνη, απ’ όπου και αν βρίσκονται - ακόμα και εν κινήσει, αναβαθμίζοντας ψηφιακά την καθημερινή τους λειτουργία.

Το νέο mobile app λειτουργεί απρόσκοπτα σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή και προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες όπως, εύκολη και γρήγορη έκδοση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων, άμεση αποστολή παραστατικών προς πελάτες, αυτόματη ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ, προβολή της συνολικής εικόνας εισπράξεων και δαπανών της επιχείρησης οποιαδήποτε στιγμή κ.α.

Με φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, το mobile app της εφαρμογής Prosvasis GO, απλοποιεί συνολικά τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες να διεκπεραιώνουν εύκολα κι αποτελεσματικά όλες τις εργασίες τους, αποφεύγοντας λάθη, αστοχίες και παραλείψεις.

Επιπρόσθετα, το νέο mobile app, προσαρμόζει τη λειτουργικότητα του στις ιδιαίτερες απαιτήσεις διαφόρων κλάδων και επαγγελματιών όπως, Ιατρών, Δικηγόρων, Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών, επιχειρήσεων λιανικής και φιλοξενίας, μεταφορικών εταιρειών, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς περιορισμούς, βελτιώνοντας έτσι και το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Ο κ. Μαρίνος Κοσμάς, Εμπορικός Διευθυντής της Prosvasis δήλωσε σχετικά: «Με το νέο PROSVASIS GO mobile app, η Prosvasis έρχεται να υποστηρίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις πιο δυναμικά από ποτέ. αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία της εξειδικευμένης μας ομάδας, η εφαρμογή απλοποιεί τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολόγιών on-the-go. Στόχος μας είναι πάντοτε να βοηθούμε επιχειρήσεις.

