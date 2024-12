Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της SAP Hellas με κεντρικό θέμα "Leading 2 Success", κατά το οποίο αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ευέλικτες απέναντι στις υπάρχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, ενώ παρουσιάστηκαν και οι μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την αυλαία του συνεδρίου άνοιξε ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Hellas, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει αποκτήσει η τεχνολογία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Η τεχνολογία έχει διαπεράσει όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλες τις ηλικίες και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και κατ’ επέκταση της δουλειάς μας. Εφόσον σκοπός της SAP είναι να κάνει τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να το επιτύχει αυτό;»

Την απάντηση έδωσε στην πρωινή κεντρική ομιλία ο κ. Marc Nolla, VP SAP EMEA South Solution Advisory, ο οποίος αναφέρθηκε στις καινοτομίες που εισάγει η SAP στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ΑΙ, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών τους, τη μείωση των λαθών και τη λήψη ταχύτερων και ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων σε καθημερινή βάση.

Κατά τη διάρκεια του συνέδριου «Leading 2 Success», πραγματοποιήθηκαν 6 παράλληλες θεματικές ενότητες: SAP Business Technology Platform, Streamlining Supply Chains, People Transformation, RISE: Not just a cloud ERP, Sustainability & Analytics και Cloud Success Services-Your Success is our Priority, ενώ συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ομιλητές.

Στη θεματική ενότητα SAP Business Technology Platform, εκπρόσωποι της Motor Oil Hellas και του Ομίλου Viohalco μαζί με στελέχη της TEKA Systems, της Real Consulting και της Accenture, συζήτησαν για καινοτόμα cloud projects που αξιοποιούν την τεχνολογική πλατφόρμα της SAP στις περιοχές της αυτοματοποίησης διαδικασιών με τεχνητή νοημοσύνη, της διασύνδεσης συστημάτων και διαδικασιών και της διαχείρισης προϋπολογισμού και προβλέψεων.

Στην ενότητα Streamlining Supply Chains, στελέχη από τη Sarantis Group, την Demo SA, την KAFKAS SA, την Εurobank και τον ΑΔΜΗΕ παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής των τεχνολογιών αιχμής για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στο πλάνο παραγωγής και πωλήσεων καθώς και στη διαχείριση των προμηθειών και των αποθηκών.

Στην ενότητα People Transformation, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο κορυφαίες εταιρείες όπως η Εurobank, η Kaizen Gaming και η Μασούτης Α.Ε καινοτομούν στο κομμάτι της εμπειρίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και τοποθετώντας τον άνθρωπο στην καρδιά της τεχνολογίας. Οι συζητήσεις στη συγκεκριμένη ενότητα συντονίστηκαν από στελέχη των εταιρειών ΕΥ και TEKA Systems. Τέλος, o ιταλικός κολοσσός του λιανεμπορίου MD μοιράστηκε την εμπειρία του από τη χρήση του SAP Emarsys, της καινοτόμου πλατφόρμας Digital Marketing της SAP.

Στην ενότητα RISE: Not just a cloud ERP, εκπρόσωποι των εταιρειών HelleniQ Energy, Hellas Gold S.A. και EL PACK S.A. εστίασαν στις διαστάσεις του επιχειρησιακού μετασχηματισμού ενώ ανέδειξαν τρόπους με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να υλοποιήσει το ψηφιακό του ταξίδι με τις λύσεις της SAP. Στελέχη της Deloitte και της ΕΥ βοήθησαν να αναδειχθούν κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα.

Στην ενότητα Sustainability & Analytics, στελέχη της Accenture και της SAP παρουσίασαν τους τρόπους με τους οποίους οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να επιφέρουν θετικό περιβαλλοντικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο βελτιστοποιώντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην ενότητα Cloud Success Services -Your Success is our Priority, εξειδικευμένα στελέχη της SAP αναφέρθηκαν στην ευελιξία και την πληθώρα υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρεία, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την στρατηγική που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβε επίσης χώρα η αποφοίτηση 40 νέων πιστοποιημένων συμβούλων SAP, που συμμετείχαν στον τέταρτο κύκλο του προγράμματος SAP Athinà. Το SAP Athinà υλοποιείται με την υποστήριξη των συνεργατών της SAP, απευθύνεται σε ταλαντούχους νέους και στοχεύει στην εκπαίδευση και στην άμεση απορρόφησή τους σε νέες θέσεις εργασίας εντός του οικοσυστήματος της SAP. Το SAP Athinà αποτελεί μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική της SAP για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Συνοψίζοντας τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Hellas αναφέρθηκε στα οφέλη που επιφέρει η αξιοποίηση των καινοφανών τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν ταχύτερα στην επόμενη μέρα. Επεσήμανε τη σπουδαιότητα της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας στη λήψη ηγετικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα -ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος- αλλά θα έχει τον ρόλο του συμβούλου που βοηθά στη λήψη ταχύτερων και ορθολογικότερων αποφάσεων.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Bespoke SGA Holdings SA, ο οποίος μοιράστηκε τη δική του οπτική γύρω από την επιτυχία αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού ηγέτη, αναφέροντας πως η ικανότητα να εμπνέει και να καθοδηγεί την ομάδα αλλά κυρίως η συναισθηματική νοημοσύνη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ηγεσία. Παράλληλα, επισήμανε τη συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και νέων επιχειρηματικών κλάδων, ενώ παρακίνησε τις επιχειρήσεις να πιστέψουν στην τεχνολογία και να επενδύσουν σε αυτή. Σημείωσε δε, ότι και ο ίδιος έχει επενδύσει στην τεχνολογία, αποκομίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού, ενώ ανέδειξε την αξία του συμβουλευτικού ρόλου των στρατηγικών συνεργατών του, όπως η SAP. Δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας, καθώς η Ελλάδα διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους και καταρτισμένους ανθρώπους και έχει την ικανότητα να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Απόστολος Μαγγηριάδης. Χορηγοί του "Leading 2 Success" ήταν οι Accenture, Deloitte, EY, Real Consulting, TΕΚΑ Systems.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr