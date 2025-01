Epsilon Net: Πρωτιά στα Best Workplaces for Women Hellas 2024

O Όμιλος EPSILON NET ανακοίνωσε την κατάκτηση της 1ης θέσης στα Best Workplaces for Women Hellas 2024, τον κορυφαίο θεσμό αναγνώρισης του εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες στην Ελλάδα, σε συνέχεια της συμμετοχής του στην ετήσια έρευνα που διεξάγει ο οργανισμός Great Place to Work® Hellas.