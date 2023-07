LG- Έκθεση βιωσιμότητας: Ανέκτησε 472.876 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της σε κάθε τομέα των έξι στρατηγικών καθηκόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υλοποίηση του ESG οράματός της Better Life for All.