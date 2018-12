Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, κορυφώθηκε με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στο Δειπνοσοφιστήριον School of Gastronomy. Οι 10 φιναλίστ «ζαχαρόπλασαν» με πολύ φαντασία και ταλέντο τις συνταγές τους με αγαπημένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ. Η κριτική επιτροπή που απαρτίζονταν από τη σεφ Ντίνα Νικολάου, τη food stylist Τίνα Webb και τη Δρ. Ευαγγελία Καρβέλα, του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της ΓΙΩΤΗΣ Α.E., δοκίμασε τις εντυπωσιακές και ιδιαίτερα γευστικές συνταγές, τις αξιολόγησε και διαμόρφωσε την τελική κατάταξη.

