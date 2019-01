Τον περασμένο Νοέμβριο, το «It’s All Grεεk» απέσπασε 2 σημαντικές διακρίσεις στα Estia Awards: το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Food & Drink Concepts, ως το πιο δυναμικό νεοεισερχόμενο concept στο χώρο της εστίασης, ενώ βραβεύτηκε και στην κατηγορία Grill/Best new taste ειδικά για το μενού του.

Το «It’s All Grεεk» αποτελεί μια νέα πρόταση του Κλάδου Εστίασης του Ομίλου Vivartia στο ελληνικό φαγητό, μια σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ψητοπωλείου, με πρωταγωνιστή το κοντοσούβλι. Το αγαπημένο έδεσμα της ελληνικής γευστικής παράδοσης προετοιμάζεται σε 3 συνταγές, χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχαράκι γάλακτος και σερβίρεται ψιλοκομμένο μέσα σε τυλιχτά αλλά και σε χορταστικές μερίδες. Το μενού του «It’s All Grεεk» συμπληρώνεται από σαλάτες και λαχταριστά ορεκτικά, όπως οι τηγανητές πατάτες με φέτα και αυγά, καθώς και από μια επιλογή ιδιαίτερων σπιτικών sauces που συμπληρώνουν ένα τέλειο γευστικό αποτέλεσμα.

Άνοιξε τις πύλες του, λίγο πριν μπει το 2019, τo πέμπτο κατάστημα της μοντέρνας rotisserie «It’s All Grεεk», στο εμπορικό κέντρο Village Park στο Ρέντη.

