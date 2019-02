Όπως ανέφερε χθες η γενική διευθύντρια της Diageo Ελλάδος και Ιταλίας Πηνελόπη Κούρκαφα, στο περιθώριο εκδήλωσης της εταιρείας για την έναρξη του προγράμματος «Learning for Life» που πραγματοποιεί η εταιρεία για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα premium ποτά συναντούν την ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή του καταναλωτή.

