Athan Gadanidis: ARISTOLEO LTD

Μαρία Τσοκαλίδου: Παιδαγωγικός Τίτλος Σπουδών, co- founder of ASN

Αναστάσιος Οικονομίδης: Control Engineer με Msc στο Web Engineering, CTO of ASN

Σταμάτης Πουλημένος: Computer Scientist, CEO of ASN

More in this category: