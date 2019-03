Συγκεκριμένα, την Τρίτη 5 Μαρτίου, τα OK! Anytime Markets προχώρησαν στην έναρξη της λειτουργίας του νέου καταστήματος στο Μαρούσι που εδρεύει επί της οδού Μεσογείων 53 και Χλόης. Επίσης, η εταιρεία προέβη στη μεταφορά του καταστήματος της Κυψέλης , το οποίο πλέον βρίσκεται επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη 27 και πρόκειται για τη μεταφορά του αντίστοιχου που στεγαζόταν στην οδό Αγ. Ζώνη 31. Το νέο κατάστημα ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία του το Σάββατο 2 Μαρτίου.

Τα OK! Anytime Markets , στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου τους, εγκαινίασαν δύο νέα καταστήματα στην περιοχή του Αμαρουσίου και της Κυψέλης, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και διαθέτοντας πλέον 104 καταστήματα και 2 Grocery stores.

