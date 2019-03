25.000 άνθρωποι απο 24 χώρες ερωτήθηκαν για το ποιες από τις 34 εθνικές κουζίνες που δοκίμασαν τους άρεσαν ή δεν τους άρεσαν. Οι αριθμοί έδειξαν ότι η πίτσα και τα ζυμαρικά ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών πιάτων στον κόσμο, με την ιταλική κουζίνα να έχει μέσον όρο δημοτικότητας 84% σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Φυσικά, οι μεγαλύτεροι λάτρεις του ιταλικού φαγητού ήταν οι ίδιοι οι Ιταλοί, με το 99% των ερωτηθέντων από την Ιταλία να λέει ότι απολαμβάνει τα εθνικά πιάτα. Δεύτερη δημοφιλέστερη κουζίνα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είναι η κινεζική, η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 78%, ενώ η ελληνική κουζίνα είναι στη 12η θέση με ποσοστό 56%. Η περουβιανή κουζίνα συγκέντρωσε τις χαμηλότερες προτιμήσεις, σύμφωνα με την έρευνα του YouGov, με ποσοστό 32%. Προτελευταία είναι η φινλανδική κουζίνα με οριακή διαφορά, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent.

