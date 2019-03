Παράλληλα με τον ανταγωνισμό στον κλάδο του γύρου και των ψητοπωλείων να εντείνεται η Megas Yeeros όπως αναφέρθηκε προωθεί την ψηφιακοποίηση σε όλο το δίκτυο των συνεργατών της. Πιο συγκεκριμένα προωθεί την ολοκληρωμένη ένταξη των ψητοπωλείων σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών πωλήσεων και παραγγελιών, όπως η efood, της Cosmote. Έτσι θα στηρίξει πχ την προσπάθεια των παραδοσιακών σουβλατζίδικων να καταφέρουν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στα δυναμικά κοινά των millennials και της generation – X που είναι συνεχώς On line. Πώς θα γίνει αυτό; Με επιδότηση και συμβολή στις προμήθειες που καταβάλλονται πχ στην Cosmote ανά παραγγελία.

