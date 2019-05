To Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» την Κυριακή 12 Μαΐου «περπάτησε» μαζί με 10.000 συμμετέχοντες στη διαδρομή αγάπης του 7ου Sail For Pink του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ήταν συνοδοιπόρος σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση που χρωματίζει την πόλη εδώ και 7 χρόνια με το ροζ χρώμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

