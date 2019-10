Σε οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γιώργος Ντούρλιας, Sales Director On Trade & Convenience και ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Marketing Director, ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία και τους ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία και κυρίως για την συνεισφορά τους σε σημαντικά projects της εταιρείας.

Σε συνέχεια των παραπάνω αλλαγών, ο κ. Σίμων Ανερούσσος, Sales Director Off Trade & Exports, αναλαμβάνει ένα διευρυμένο ρόλο, έχοντας υπό την ευθύνη του επιπροσθέτως τα τμήματα Commercial Development και CDE Operations & Service Delivery. Επίσης, την ευθύνη του συνόλου των On Trade λογαριασμών πανελλαδικά, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαστρογιαννόπουλος, που προάγεται στη θέση του National Sales Manager On Trade.

Για την κάλυψη της θέσης της Διεύθυνσης Marketing θα υπάρξει νέα ενημέρωση το προσεχές διάστημα.