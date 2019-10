Στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου η Αθήνα θα ζήσει μία καινοτόμα εμπειρία: το Athens Craft Beer Festival, δηλαδή ένα φεστιβάλ μπίρας αφιερωμένο αποκλειστικά στις χειροποίητες (craft) μπίρες από ελληνικές και ξένες μικροζυθοποιίες.

Μακριά από την τυποποιημένη σταθερότητα της μαζικής παραγωγής, οι craft μπίρες συναρπάζουν μυημένους και μη γιατί είναι φρέσκες, διαφορετικές και καινοτόμες. Διαθέτουν αναπάντεχα αρώματα και γεύσεις που προέρχονται από τεράστια γκάμα ειδικών ζυμώσεων και προσωπικών συνταγών με απρόσμενες, συχνά, πρώτες ύλες από βότανα, μπαχαρικά και φρούτα, που έρχονται να προστεθούν στη βύνη και στο λυκίσκο. Κοινή συνισταμένη των ζύθων μικρής παραγωγής είναι η χρήση λυκίσκων εξαιρετικής ποιότητας από διάφορες ποικιλίες και γεωγραφικές προελεύσεις.

Το κίνημα της craft μπίρας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 στις ΗΠΑ και σήμερα είναι ένα φαινόμενο παγκοσμίων διαστάσεων. Εκτιμάται πως πάνω από 10.000 μικροζυθοποιίες δραστηριοποιούνται ανά την υφήλιο, ακόμα και σε χώρες με ανύπαρκτη μέχρι σήμερα παράδοση στη ζυθοποσία. Στην Ελλάδα ήδη λειτουργούν με επιτυχία πάνω από 50 μικροζυθοποιίες στις οποίες πρέπει να προστεθούν και οι λεγόμενοι «ζυθοποιοί-νομάδες» που δανείζονται εγκαταστάσεις τρίτων για την παραγωγή της μπίρας τους ―σύνηθες φαινόμενο στο χώρο αυτό. Η μικροζυθοποιία χαρακτηρίζεται από χαμηλούς όγκους παραγωγής, αέναους πειραματισμούς και, πολύ συχνά, την παραγωγή εφήμερων εμπορικών σημάτων.

Στο 1ο Athens Craft Beer Festival συμμετέχουν 33 ζυθοποιίες εκ των οποίων οι 9 είναι διεθνείς παρουσίες από Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σουηδία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σερβία. Μαζί με τις ελληνικές συμμετοχές θα παρουσιάσουν στο ζυθόφιλο κοινό της Αθήνας 170 μπίρες όλων των ειδών ―ένα γευστικό πανόραμα που θα εικονογραφήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πεμπτουσία της craft μπίρας.

Το Φεστιβάλ πλαισιώνεται από ζωντανή μουσική με αγγλόφωνες ελληνικές μπάντες που θα εναλλάσσουν μπλουζ, κάντρι, ροκαμπίλι, ροκ, σόουλ και σάουθερν ροκ. Στο line up βρίσκονται οι: Behind 12 Bars, Cloths, DK & the Band, Grey River & the Smoky Mountain, Melisma, No Quarter, Sofia Filonos & the Great Lovers, Still Unbroken και Vicky Bee & the Acoustic Troubles. Συμμετέχουν επίσης food truck, μεταξύ των οποίων το ζυθόφιλο Po’Boys με BBQ του αμερικάνικου Νότου και, σε παρθενική εμφάνιση, το YECHEF του σεφ Ηλία Σκουλά με World Street Food.

Athens Craft Beer Festival

Kτήριο 56 Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Πολυκράτους 21, Ρέντης). Εισιτήριο: 3€ περιλαμβάνει αναμνηστικό ποτήρι δοκιμής. Οι μπίρες θα κοστίζουν 1€ για δοκιμή 50ml και 4-6€ οι περισσότερες για ένα γεμάτο ποτήρι 375ml. Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Οκτωβρίου 17:00-01:00, Κυριακή 20 Οκτωβρίου 14:00-23:00.