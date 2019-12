Grab&Go: Μοναδικές γεύσεις για κάθε ώρα από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζουμε καθημερινά να δημιουργούμε μια μοναδική αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες μας. Ο νέος μας χώρος, Grab & Go, ήρθε στο κατάστημα ΑΒ Κηφισιάς, για να προσφέρει λύσεις σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν κάτι νόστιμο και ποιοτικό, on the go.