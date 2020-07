Pizza Hut:Πώς ένας γίγαντας της εστίασης «κόλλησε» στην ελληνική αγορά

Είναι ενδεικτικά ότι το 2018 εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών στα 16.242.633,07 ευρώ έναντι 15.097.346,74 της χρήσης 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,59%. Στη συγκεκριμένη χρήση κατέγραψε ζημιές που ανέρχονται στο ποσό του 1.267.713,50 έναντι ζημιών ποσού 1.469.226,00 της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, του 2017. Μάλιστα η Food Plus, διαχειρίστρια εταιρία και franchisee του σήματος , με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα της χρήσης 2018, είχε ήδη βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση με συσσωρεμένες ζημιές της τάξης των 35.176.550,93 ευρώ και με αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 2.929.240,85 (όπου με βάση τη σημείωση των ορκωτών συνέτρεχαν ήδη από το 2018 οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 165 του Κ.Ν. 4548/12018).

Όπως, ανάφερε η διοίκηση της εν Ελλάδι αλυσίδας στο ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της ήταν ζημιογόνα, και παρά τις ενέσεις «ρευστότητας» δεν κατάφερε να αποκτήσει βιώσιμο μέλλον. Η εταιρία ανάφερε δε ότι θα καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις προς πιστωτές, προμηθευτές και τους 159 εργαζόμενους της.

Σε διεθνές επίπεδο η αλυσίδα περνά «δύσκολες» ώρες καθώς η NPC International, ο μεγαλύτερος franchisee της Pizza Hut στις ΗΠΑ αποφάσισε να υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού νόμου των ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου.

Ένας άλλος λόγος που φαίνεται να οδήγησε στο λουκέτο, που είναι το πρώτο ηχηρό στην εστίαση, (αλλά βέβαια ακολουθεί πολλά άλλα που δεν ακούγονται αλλά είναι εμφανή σε πολλές γειτονιές της χώρας) είναι το ότι η διαχειρίστρια εταιρία και franchisee του σήματος, Food Plus, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταληκτική ημερομηνία χρήσης του σήματος την 31η Ιουλίου 2020 με βάση τη σύμβαση franchise που διέθετε με τον δικαιοπάροχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Food Plus ανήκει στην οικογένεια Τάνε, γνωστή από την παρουσία της για χρόνια στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ πρόεδρος της είναι ο Γιώργος Τάνες, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρίας marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας Frank & Frame. Επίσης η Food Plus είναι διαχειρίστρια και της αλυσίδας KFC με 10 καταστήματα σήμερα στην Αθήνα. Πάντως για την KFC δηλώνεται ότι θα υπάρξει απρόσκοπτη ανάπτυξη καθώς, όπως αναφέρεται έχει σημαντική κερδοφορία. Στη Food Plus μετέχει και η εταιρία VIOLETTA SA, που με έδρα το Λουξεμβούργο ανήκει σε μεγάλη επιχειρηματική ελληνοκυπριακή οικογένεια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με την Yum International S.a.RL.

