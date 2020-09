Youth Empowered: Για νέους στους κλάδους τουρισμού και εστίασης

Το Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το πιο ευρύ και δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, εμπλουτίζει το περιεχόμενο των δράσεών του με τον νέο κύκλο εκπαιδεύσεων του Youth Empowered: The HoReCa Edition.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια το πρόγραμμα έρχεται για να ενδυναμώσει με upskilling και reskilling τους νέους που απασχολούνται στον κλάδο του Ηo.Re.Ca και να τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Με στρατηγικό συνεργάτη τη Worklathlon, που ειδικεύεται στην εύρεση προσωπικού για τον τουρισμό και την εστίαση και την υποστήριξη του οργανισμού Found.ation με μοναδική εμπειρία στον χώρο της επιχειρηματικότητας, το Youth Empowered: The HoReCa Edition παρέχει στους συμμετέχοντες προσωπικές, επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες, δικτύωση και καθοδήγηση που θα τους βοηθήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον κλάδο του Ho.Re.Ca ή σε κάποιον άλλο κλάδο που τους ενδιαφέρει.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν 28-30 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά μέσα από την σελίδα της WORKATHLON.

Πρόκειται για ένα δυναμικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της Covid-19 εποχής, που περιλαμβάνει:

Live eLectures & eSeminars με βεβαίωση παρακολούθησης πάνω σε επίκαιρες θεματικές όπως: Sales Skills: The Key to Success, Εισαγωγή στις τεχνικές του e-commerce, Εισαγωγή στο Coding, Social Media, Content management και Digital Marketing (αναλυτικό πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής εδώ).

10 υποτροφίες στο Bartending Seminar από την Barphilosophy, για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο και τους bartenders που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους (δείτε το curriculum του σεμιναρίου εδώ).

2 υποτροφίες για Front-End Software Development από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Tech Academy του Foun.dation για τους νέους που επιθυμούν να στραφούν σε αυτό τον κλάδο. (εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής).

Το Youth Empowered και στο κινητό σου μέσα από το νέο app

Παράλληλα, το Youth Empowered, έχοντας εισέλθει σε μια πλήρως digital εποχή, λανσάρει το νέο Youth Empowered App, μία ολοκαίνουρια ψηφιακή ταυτότητα, για να προσφέρει στους νέους καθοδήγηση, δικτύωση και δεξιότητες διαδικτυακά και on the go.

Το νέο application του προγράμματος είναι άμεσα προσβάσιμο από το κινητό ή το tablet και διαθέσιμο μέσω Google Play και σύντομα μέσω App Store.

Αντίστοιχα ανανεωμένη είναι και η ιστοσελίδα του προγράμματος www.youthempowered.gr, με ανανεωμένο περιεχόμενο, διευρυμένες θεματικές καθώς και νέες λειτουργίες και επιλογές.