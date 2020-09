To Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ σας καλεί στο digital Race for the Cure® 2020

Τo Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και συμμετέχει ως υπερήφανος χορηγός νερού στο ελληνικό κομμάτι του πανευρωπαϊκού αγώνα digital Race for the Cure® 2020 που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, αναδεικνύοντας την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Φέτος, το Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού στον κόσμο, προσαρμόζεται στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19 και μετατρέπεται στο μεγαλύτερο digital event με κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη. Τριάντα διοργανώσεις Race for the Cure® από 22 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεχίζουν μαζί στο επόμενο βήμα για τον καρκίνο του μαστού.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ υποστηρίζει αυτήν τη μεγάλη γιορτή για τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα και μεταδίδει το μήνυμα υπέρ της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, μας παρακινεί όλους να συμμετέχουμε, δημιουργώντας τη δική μας ομάδα Race For The Cure® και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο του «Άλμα Ζωής». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργάνωσης www.greecerace.gr.

Ελάτε να στείλουμε και φέτος ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ζωής σε κάθε γυναίκα που έδωσε ή συνεχίζει να δίνει το δικό της αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού! Γιατί το καλό που έχουμε μέσα μας μεγαλώνει όταν το μοιραζόμαστε!