Διευρύνεται η «Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων»

Μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική.