Με αστείρευτη διάθεση αλληλεγγύης προσέφερε πάνω από 150.000 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (γάλα, τυρί και γιαούρτι), μέσα από την πρωτοβουλία «Φροντίδα και Αγάπη», που εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του «Κύκλου Φροντίδας». Συγκεκριμένα, διέθεσε 32.000 ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ, 51.842 μερίδες ΝΟΥΝΟΥ Gouda Bars και 72.000 μερίδες γιαούρτι ΝΟΥΝΟΥ Στραγγιστό.
Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ με ευθύνη απέναντι στην Κοινωνία και με συνέπεια στη στρατηγική της “Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη” είναι προσηλωμένη στο να προσφέρει θρεπτική διατροφή σε όλους. Μέσα από δυναμικές πρωτοβουλίες διευρύνει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ανανεώνοντας τη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά και τη νέα χρονιά.
ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ:
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΠΑΝ. ΣΥΛΛ. ΦΙΛΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ , ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Δ. ΦΥΛΗΣ , ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΚΟ-ALZHEIMER, Ι.Ν. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΕΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΑΞΟΥ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Ι.Ν ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ , ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΓΑΛΗΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΑΙΩΝ ΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΣΟ -ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΚΟ, I.N ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΩΝ, ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ , ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΟΥΝΟΥ GOUDA BARS:
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΤΡΑΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ , ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΡΕΣΤΕΙΟΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ