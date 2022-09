Το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα αναλαμβάνει ο Σταύρος Μουρελάτος, μετά από μια επιτυχημένη πορεία 12 ετών στην εταιρεία.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην The Coca-Cola Company, το 2010, ως Marketing Controller στη Δανία και, από τότε, έχει αναλάβει ρόλους ευθύνης, σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2021, ανέλαβε τη θέση του Franchise Operations Director στην Ιταλία, συμβάλλοντας σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην εν λόγω αγορά, με την επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Η πολυετής εμπειρία του σε θέσεις ευθύνης, οι ηγετικές ικανότητες και η τεχνογνωσία του πρόκειται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας στην Ελλάδα.

O Σταύρος Μουρελάτος είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο “MSc in Accounting and Financial Management” από το Πανεπιστήμιο του Lancaster.