Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της Θεσσαλονίκης, την Αγορά Μοδιάνο, ανοίγει το πρώτο ΖΑΓΟΡΙ Water Bar, με στόχο να προσφέρει μία μοναδική φυσική εμπειρία επαφής με τον κόσμο, ενυδάτωσης, δροσιάς και υγιεινής απόλαυσης, εκεί που χτυπάει καθημερινά ηκαρδιά της πόλης!

Το ΖΑΓΟΡΙ Water Bar, το πρώτο Water Bar της Ελλάδας, σηματοδοτεί το πέρασμα σε έναν διαφορετικό και σύγχρονο τρόπο μοναδικής υγιεινής απόλαυσης, που απορρέει και από τις σύγχρονες τάσεις διατροφής και διασκέδασης, κάνοντας το υγιεινό trendy και προσφέροντας

μία νέα φυσική εμπειρία.

Ο επισκέπτης στο ΖΑΓΟΡΙ Water Bar έχει τη δυνατότητα να απολαύσει όλα τα προϊόντα ΖΑΓΟΡΙ, το φυσικό μεταλλικό νερό σε διαφορετικές συσκευασίες, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ZAGORI Sparkling σε can και rPET συσκευασίες, το φυσικό μεταλλικό νερό EVIAN, νο.1 φυσικό μεταλλικό νερό στον κόσμο, και το ανθρακούχο EVIAN, to φυσικό μεταλλικό νερό ΖΗΡΕΙΑ και τα καινοτόμα και μοναδικά απολαυστικά αναψυκτικά Green Cola, Green Cola No Caffeine, Green Flavours και Green Mocktails.

Για όσους θέλουν να «απογειώσουν» γευστικά την εμπειρία ενυδάτωσή τους, στο ΖΑΓΟΡΙ Water bar έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τρεις signature προτάσεις μας που παρασκευάζονται στον χώρο από τους mixologists μας συνδυάζοντας ανθρακούχο νερό ΖΑΓΟΡΙ με φυσικά αρώματα πορτοκαλιού, pink grapefruit και λεμονιού με κομμάτια φρούτων και φυσικά αρωματικά, χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, και προσκαλούν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και γευστικής απόλαυσης χωρίς αλκοόλ.

Το ΖΑΓΟΡΙ Water bar έρχεται για να γίνει ένα spot γευστικής απόλαυσης και δροσιάς, με στόχο να δώσει μια διαφορετική οπτική στο φυσικό μεταλλικό νερό. Ο χώρος-εμπειρία του ΖΑΓΟΡΙ Water Bar δημιουργήθηκε με στόχο να συνδυάσει και να αποτυπώσει μοναδικά τις βασικές αξίες του Φυσικού Μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ, την αγνότητα της φύσης, την ελληνικότητα, με το σύγχρονο και το δυναμικό.

Ο βράχος, η φύση, το νερό και το ατσάλι είναι τα στοιχεία που «πάντρεψε» δημιουργικά στην αρχιτεκτονική του μελέτη το πολυβραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Αrk4lab, δημιουργώντας έναν χώρο υψηλής αισθητικής, απόλυτα συμβατό με τη νέα ταυτότητα της Αγοράς Μοδιάνο, σημείο ορόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, βασικό αξιοθέατο για τους επισκέπτες της, και σημείο αλληλεπίδρασης και ζωής για τους κατοίκους της πόλης.

Η αγορά του εμφιαλωμένου και του ανθρακούχου νερού είναι σταθερά ανοδική, καθώς βρίσκεται στον πυρήνα των διατροφικών τάσεων για better-for-you προϊόντα.

Η Green Beverages επιδιώκοντας να οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της, μέσα από τη δημιουργία του πρώτου ΖΑΓΟΡΙ Water Bar, έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα μίας ολοκληρωμένη εμπειρία φυσικής επαφής με τα στοιχεία της ταυτότητας και

τις αξίες του Φυσικό Μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ.

Η καινοτόμα αυτή επαφή, θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη σχέση πιστότητας του καταναλωτή με τη μάρκα, και τα επίπεδα προτίμησής της ως No1 γεύση εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού από το καταναλωτικό κοινό.

