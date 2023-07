Απόλυτα επιτυχημένες κρίθηκαν από τους συμμετέχοντες οινοποιούς και όσους παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις προβολής των Wines of Greece που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου και υποστήριξε η Enterprise Greece σε Λονδίνο και Εδιμβούργο στις 26 και 28 Ιουνίου αντίστοιχα. Στις εκδηλώσεις, που συμμετείχαν 32 διακεκριμένα οινοποιεία από τις κυριότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας παρουσιάστηκαν κορυφαία ελληνικά κρασιά σε περισσότερους από 250 επαγγελματίες στο Λονδίνο και 300 επαγγελματίες και καταναλωτές στο Εδιμβούργο.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καμπάνιας που ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου στην αρχή της χρονιάς με στόχο την βελτίωση της αντιλαμβανόμενης αξίας και την αύξηση των πωλήσεων του ελληνικού κρασιού στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις εκδηλώσεις, που περιλάμβαναν εκπαιδευτικά master classes και walk around tastings, παραβρέθηκε η αφρόκρεμα της οινικής αγοράς του Λονδίνου, όπως Masters of Wine, δημοσιογράφοι όλων των γνωστών, διεθνούς κύρους οινικών εκδόσεων, Βρετανικές εταιρείες εισαγωγής και διανομής οίνων, independent retailers, οινοχόοι διακεκριμένων εστιατορίων, αγοραστές on line οινικών καταστημάτων, αλυσίδων και wine clubs και πολλοί άλλοι.

Αντίστοιχα στο Εδιμβούργο παραβρέθηκαν άνθρωποι κλειδιά της οινικής αγοράς της Σκωτίας όπως οινοχόοι, διανομείς, on line καταστήματα, αγοραστές σημείων λιανικής, ξενοδοχείων κλπ. Αμέσως μετά την επαγγελματική εκδήλωση στο Εδιμβούργο περισσότεροι από 150 ενθουσιασμένοι με το ελληνικό κρασί οινόφιλοι καταναλωτές δεν δίστασαν να καταβάλλουν το απαιτούμενο εισιτήριο εισόδου για να δοκιμάσουν ελληνικούς οίνους της επιλογής τους.

Ομιλητής στα 4 sold out master classes σε Λονδίνο και Εδιμβούργο ήταν ο οινογράφος και εμπνευσμένος συγγραφέας Dr. Jamie Goode που είχε προσφάτως επισκεφθεί αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας.

«Η ώρα της Ελλάδας φαίνεται να έχει έρθει για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο συνδυασμός σταθερά ποιοτικών, ακόμη και συναρπαστικών κρασιών, φτιαγμένων από ένα σύνολο εξαιρετικών γηγενών ποικιλιών σταφυλιού, από μια σειρά διαφορετικών terroirs, κεντρίζει τη φαντασία όχι μόνο των εμπόρων κρασιού και των δημοσιογράφων, αλλά και των καταναλωτών. Είναι υπέροχο όχι μόνο να βλέπεις αυτά τα κρασιά στα ράφια των ανεξάρτητων σημείων λιανικής, αλλά και σε σούπερ μάρκετ και σε λίστες εστιατορίων. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια: η Ελλάδα παρήγαγε πάντα ενδιαφέροντα κρασιά, αλλά ίσως όχι σε τόσο σταθερή βάση, και είναι πολύ καλό να βλέπουμε περισσότερα από αυτά τα κρασιά στην αγορά.» δήλωσε με το πέρας των εκδηλώσεων ο κος Goode.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων του ελληνικού κρασιού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου όπου μόνο το 2022 ξεπέρασαν τα 7 εκ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 96% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας. Έτσι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου αποφάσισε να ξεκινήσει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας που στόχο έχουν την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας και την επέκταση του μεριδίου αγοράς του ποιοτικού εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου διέρχεται μια νέα φάση εξωστρέφειας στο πλαίσιο της οποίας στοχευμένες δράσεις προβολής πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τα μέλη του τους επόμενους μήνες όχι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες στόχους, πάντα με γνώμονα την εφαρμογή του σχεδίου marketing του κλάδου» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΟ, Δρ Γιάννης Βογιατζής.

«Με ιδιαίτερη επιτυχία υλοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την προβολή του ποιοτικού εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού σε Λονδίνο και Εδιμβούργο την περασμένη εβδομάδα. Υπό τη διοργάνωση του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και την υποστήριξη της Enterprise Greece, συμμετείχαν 32 οινοποιεία από ολόκληρη την Ελλάδα. Οι δράσεις προώθησης είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την επαφή καταξιωμένων προσωπικοτήτων και εταιρειών της οινικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με το ελληνικό κρασί, με απώτερο στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και του μεριδίου αγοράς του ελληνικού οίνου σε μια από τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως», δήλωσε η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece.

