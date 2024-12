Δυο κομψές και καινοτόμες γαστρονομικές δράσεις επέλεξε η ΕΛΟΠΥ για να προωθήσει τα φρέσκα ψάρια Fish FromGreece των Μελών της, στο Rhode Island των ΗΠΑ και το Λονδίνο, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την εξωστρέφεια της και το στόχο της να τοποθετήσει τα φρέσκα ελληνικά ψάρια των Μελών της στην διεθνή κουζίνα.

Στις 26 & 27 Οκτωβρίου, υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της ΕΛΟΠΥ, δύο master classes μαγειρικής με τσιπούρες και λαβράκια Fish from Greece, στο διεθνούς φήμης πανεπιστήμιο Johnson & Wales C ollege of Food Innovation & Te chnology, στην πολιτεία Rhode Island σε συνεργασία με την οργάνωση Culinary Chefs Greece - Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας που εκπροσωπήθηκε από τους Δ. Κυριακόπουλο (Πρόεδρο) και Χ. Γκότση (Αντιπρόεδρο).

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Senator του Rhode Island Leo nidas Raptakis,προσκεκλημένος της ΕΛΟΠΥ.

Στις 8 Νοεμβρίου, στο δείπνο του θεσμού Greek TravelAwards που παρέθεσε το γραφείο του ΕΟΤ στο Λονδίνο σε 100 δημοσιογράφους ταξιδιωτικών προορισμών, η ΕΛΟΠΥ προσέφερε φρεσκότατα λαβράκια, τσιπούρες και κρανιούς Fish from Greece. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Six Park Place, με σκοπό τον εορτασμό της επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού, παρουσίασε ο ηθοποιός Alexis Conran. Το μενού για την ξεχωριστή βραδιά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Ελληνίδα νικήτρια του Master ChefBBC, chef Ειρήν η Τζώρτζογλου.

Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησε και στις δύο εκδηλώσεις η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr