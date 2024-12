Δέκα εταιρίες από την Ελλάδα συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής, που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου – GHM, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα στην έκθεση έλαβαν μέρος συνολικά 1.073 εταιρίες, μεταξύ αυτών οι ελληνικές επιχειρήσεις: Bizerba SE & Co. KG, EBAK Kyriakos Zourtoumidis & CO, ELIN SA - Food Processing Machinery, EUROCAS, FOODLine Co., Gatzelakis K. & Sons SA, KARDASIS M. & E. LTD, Lappas J. Ltd, SUGART - Cake Decoration και Technomix, οι οποίοι πρόβαλαν τα προϊόντα τους σε πάνω από 57.000 εμπορικούς επισκέπτες από 150 χώρες.

Σημειώνεται ότι η iba πραγματοποιήθηκε ξανά μετά από πέντε χρόνια απουσίας και αποτέλεσε το σημείο συνάντησης του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπου παρουσιάστηκαν μηχανήματα, εξαρτήματα, εξοπλισμός, αλλά και υπηρεσίες, logistics, υλικά συσκευασίας, συντήρησης, πρώτες ύλες, καθώς και νέες τεχνολογίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η επόμενη iba θα λάβει χώρα από 18 έως 22 Μαΐου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ντύσσελντορφ.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες σχετικά με την iba, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 018, E-Mail: [email protected] ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.iba-tradefair.com.

